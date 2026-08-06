Kenan Yıldızlı Juventus Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor: 25 milyon euro’ya transfer bitebilir!
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, Brezilyalı kaleci Ederson için İtalya’dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği Serie A devi Juventus’un, tecrübeli eldiveni transfer listesine aldığı ve sarı-lacivertlilerin bu transferden 25 milyon euro beklentisinin olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ederken, Ederson için Avrupa'dan sürpriz bir iddia geldi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleciyi transfer listesine aldı.
Juventus yakından takip ediyor
Haberde Juventus'un Ederson'un durumunu yakından takip ettiği ancak İtalyan ekibinin henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
Juventus'un, transfer şartlarını ve oyuncunun durumunu değerlendirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin beklentisi 25 milyon euro
Sarı-lacivertli yönetimin Ederson için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki bütçe planlaması doğrultusunda, bu seviyelerde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öne sürüldü.
Yüksek maaşı nedeniyle satış gündemde
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Ederson'un yüksek maaşı nedeniyle maaş bütçesinde yer açmayı hedeflediği belirtildi.
Brezilyalı kalecinin satılması halinde sarı-lacivertlilerin hem maaş yükünü azaltabileceği hem de önemli bir bonservis geliri elde edebileceği ifade edildi.
Geçen sezon 36 maçta görev yaptı
Ederson, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmaya çıktı.
Brezilyalı kaleci, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapatırken 35 gol yedi.
Juventus'un Ederson için resmi teklif yapıp yapmayacağı ve Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk beklentisinin karşılanıp karşılanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.