Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz yıldızı duyurdu! Leao olmazsa o gelecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını dünya yıldızıyla taçlandırmak için kolları sıvadı. Milan’ın yıldızı Rafael Leao için resmi teklif yapan sarı-kırmızılılar, bu transferden sonuç alamaması durumunda B planını devreye sokacak.
Süper Lig’de kadro kalitesini zirveye çıkarmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, Milan’ın Portekizli golcüsü Rafael Leao için hamle yapmıştı.
Kulübe bonservis bedeli ödemeyi içeren resmi bir teklif sunan sarı-kırmızılılar, transferin sonuçlanması için beklemeye geçti.
Rafael Leao transferinde yaşanabilecek olumsuzlukları göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yönetim, alternatif listesindeki dünyaca ünlü bir diğer kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için şartları araştırmaya başladı.
Di Marzio'nun haberine göre Arsenal forması giyen Brezilyalı futbolcunun transferinin gerçekleşebilmesi için, Londra kulübünün oyuncuyu elden çıkarmaya yaklaşması ve muhtemelen kadroya yerine bir takviye yapması gerekecek.
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