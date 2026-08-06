Yıldız futbolcudan Beşiktaş'a mesaj! "Özlüyorum"

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan Cenk Tosun, yeni sezon hedefleri ve Beşiktaş kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.





TRT Spor'a konuşan deneyimli golcü,Beşiktaş'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, siyah-beyazlı kulüpte forma giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.





"Beşiktaş benim evim, mabedim. Ben her zaman söylüyorum; çocukluğum Beşiktaş'la geçti, maçlarıyla büyüdüm. Beşiktaş yurt dışına geldiğinde babamla atlayıp 5-6 saat deplasmanlara gidiyorduk. Orada oynamayı Allah bana nasip etti."