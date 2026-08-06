Yıldız futbolcudan Beşiktaş'a mesaj! "Özlüyorum"
Beşiktaş'ın bir dönem golcüsü olan tecrübeli futbolcu, o günler hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımı özlediğini ifade eden yıldız isim o anlara dair flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan Cenk Tosun, yeni sezon hedefleri ve Beşiktaş kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan deneyimli golcü,Beşiktaş'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, siyah-beyazlı kulüpte forma giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.
"Beşiktaş benim evim, mabedim. Ben her zaman söylüyorum; çocukluğum Beşiktaş'la geçti, maçlarıyla büyüdüm. Beşiktaş yurt dışına geldiğinde babamla atlayıp 5-6 saat deplasmanlara gidiyorduk. Orada oynamayı Allah bana nasip etti."
Beşiktaş'ta güzel anılar biriktirdiğini vurgulayan 35 yaşındaki golcü, "En büyük hedeflerim arasındaydı hem Beşiktaş'ta hem milli takımda oynamak. Allah'a şükür her ikisini de başardım. Sadece pozitif anılar biriktirdim orada. O yüzden tabii ki özlüyorum. Ama şimdi hedefimiz Fatih Karagümrük'ü yeniden Süper Lig'e çıkarmak." ifadelerini kullandı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.