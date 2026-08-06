Samsunspor'dan savunmaya yeni isim!
16:14, 06/08/2026, Perşembe
AA
Samsunspor, Polonyalı stoper Igor Drapinski'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon öncesi savunma hattına genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Polonyalı stoper ile tüm anlaşmalar sağlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski'yi transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Polonyalı stoperle 2031 yılına kadar 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İmza Töreni İstanbul'da Yapıldı
İmza töreni Kulüp Başkanı Başkan Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul CoreX Holding'de gerçekleştirildi.
Samsunspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İmza töreni, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım‘ın katılımıyla İstanbul CoreX Holding’de gerçekleştirildi. 22 yaşındaki Igor Drapinski, 2025-2026 sezonunda Piast Gliwice formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Güçlü fiziği, mücadeleci karakteri, hava toplarındaki üstünlüğü, geriden oyun kurma becerisi ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Igor Drapinski’nin, savunma hattımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Igor Drapinski’ye büyük Samsunspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz”
Başlıklar :SamsunsporIgor DrapinskiTransfer
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