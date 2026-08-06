Adı Süper Lig devleriyle anılan yıldızdan çok konuşulacak hareket: Galatasaray formasını imzalamadı!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Rafael Leao için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın havalimanında bulunduğu sırada bir taraftarın Galatasaray formasıyla yaptığı sürpriz sosyal medyada gündem oldu.
Transfer Görüşmesinde Yeni Gelişme!
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için yeni gelişmeler yaşandı.
Galatasaray, AC Milan ile bonservis pazarlıklarına başladı.İtalyan kulübün Portekizli futbolcu için 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 35 milyon euroluk teklifi reddedildiği ortaya çıktı.
Galatasaray yönetiminin transferi satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde de bulunabilceği bilgisine ulaşıldı.
Milan'da forma giyen ve Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösterilen Leao'nun geleceğiyle ilgili transfer iddiaları devam ederken, sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi de sürüyor.
Havalimanında Leao'ya Galatasaray forması!
Galatasaray'la adı geçen Rafael Leao, havalimanında sarı-kırmızılı bir taraftarla karşılaştı.
Galatasaray taraftarı, Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı formayı uzattı. Portekizli yıldız teşekkür etti ve imza talebini geri çevirdi.
Havalimanında yaşanan bu anlarda Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan oluştururken sosyal medyada Rafael Leao'ya binlerce yorum geldi.
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