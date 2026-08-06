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Avrupa maçı öncesi rakipten Beşiktaş itirafı: "Bizi en çok o zorlayacak"

Avrupa maçı öncesi rakipten Beşiktaş itirafı: "Bizi en çok o zorlayacak"

13:15, 06/08/2026, Perşembe
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Avrupa maçı öncesi rakipten Beşiktaş itirafı: "Bizi en çok o zorlayacak"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi yolundaki rakibi Hradec Kralove'nin golcüsü Marko Regza, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Letonyalı futbolcu, siyah-beyazlıların kadro kalitesine dikkat çekerken zorlu atmosfer ve karşılaşmaya dair önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede siyah-beyazlılar, Çekya temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.


Karşılaşma öncesinde Hradec Kralove'nin 27 yaşındaki forveti Marko Regza, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da forma şansı bulan golcü oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi takımının hazırlıklarını ve mücadeleden beklentilerini değerlendirdi.


Regza, karşılaşmanın oynanacağı Malsovicka Arena'daki atmosfer hakkında da konuşarak, taraftar desteğinin kendileri için önemli bir güç olduğunu ifade etti. Çekya ekibinin golcü futbolcusu, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı sahada en iyi mücadeleyi ortaya koymak istediklerini belirtti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede siyah-beyazlılar, Çekya temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.Karşılaşma öncesinde Hradec Kralove'nin 27 yaşındaki forveti Marko Regza, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da forma şansı bulan golcü oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi takımının hazırlıklarını ve mücadeleden beklentilerini değerlendirdi.Regza, karşılaşmanın oynanacağı Malsovicka Arena'daki atmosfer hakkında da konuşarak, taraftar desteğinin kendileri için önemli bir güç olduğunu ifade etti. Çekya ekibinin golcü futbolcusu, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı sahada en iyi mücadeleyi ortaya koymak istediklerini belirtti.

“SEZON ÖNCESİ BAŞARILI BİR HAZIRLIK KAMPI GEÇİRDİK”


Teknik direktör David Horejs önderliğinde gerçekleştirdikleri yeni sezon öncesi hazırlık dönemine değinen Marko Regza, “Evet, Avusturya'da başarılı bir hazırlık kampı geçirdik ve gerçekten iyi bir süreç yaşadık. Bu aşamada Avrupa maçlarına daha iyi hazırlanmak için bazı güçlü takımlarla maç yaptık. Diğer yandan antrenmanlarda da taktik ve takım iletişimi açısından iyi bir iş çıkardık” ifadelerini kullandı.


"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"


Hradec Kralove'nin golcüsü Marko Regza, Beşiktaş karşılaşması öncesi takımının hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Biz takım olarak her maça aynı mantaliteyle hazırlanıyoruz. Maçı kazanmaya ve sahada en iyi performansı sergilemeye yönelik olarak hazırlık yapıyoruz. Beşiktaş, elbette çok güçlü bir takım ve harika iki maç olacağını biliyoruz. Teknik direktör David Horejs ile iletişimimiz takım olarak da çok iyi bir seviyede. Ayrıca kadromuzda tecrübeli ve deneyimli birçok oyuncumuz var. Bu yüzden soyunma odasındaki atmosfer de mükemmel durumda."

“SEZON ÖNCESİ BAŞARILI BİR HAZIRLIK KAMPI GEÇİRDİK”Teknik direktör David Horejs önderliğinde gerçekleştirdikleri yeni sezon öncesi hazırlık dönemine değinen Marko Regza, “Evet, Avusturya'da başarılı bir hazırlık kampı geçirdik ve gerçekten iyi bir süreç yaşadık. Bu aşamada Avrupa maçlarına daha iyi hazırlanmak için bazı güçlü takımlarla maç yaptık. Diğer yandan antrenmanlarda da taktik ve takım iletişimi açısından iyi bir iş çıkardık” ifadelerini kullandı."HER MAÇA KAZANMAK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"Hradec Kralove'nin golcüsü Marko Regza, Beşiktaş karşılaşması öncesi takımının hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu."Biz takım olarak her maça aynı mantaliteyle hazırlanıyoruz. Maçı kazanmaya ve sahada en iyi performansı sergilemeye yönelik olarak hazırlık yapıyoruz. Beşiktaş, elbette çok güçlü bir takım ve harika iki maç olacağını biliyoruz. Teknik direktör David Horejs ile iletişimimiz takım olarak da çok iyi bir seviyede. Ayrıca kadromuzda tecrübeli ve deneyimli birçok oyuncumuz var. Bu yüzden soyunma odasındaki atmosfer de mükemmel durumda."

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜ GEÇECEK"

Regza, Beşiktaş karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı Malsovicka Arena'daki atmosfer hakkında konuştu.

“Atmosfer harika olacak, stadyum tamamen dolu olacak ve maç çok gürültülü geçecek. Avrupa maçları her zaman olduğu gibi yine farklı bir havaya sahip. Hradec Kralove, uzun süredir Avrupa kupalarında yer almıyordu. Bu nedenle hem taraftarlar hem de oyuncular, en iyi atmosferi ve performansı sergileyecekler. Benim de hedeflerim her zaman aynıdır: Takımın iyi performans göstermesine, maçları kazanmasına ve gol atmasına yardımcı olmak. Sonuç olarak, oyuncular ve taraftarlar için harika ve keyifli iki maç olacağını söyleyebiliriz” dedi.

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜ GEÇECEK"Regza, Beşiktaş karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı Malsovicka Arena'daki atmosfer hakkında konuştu.“Atmosfer harika olacak, stadyum tamamen dolu olacak ve maç çok gürültülü geçecek. Avrupa maçları her zaman olduğu gibi yine farklı bir havaya sahip. Hradec Kralove, uzun süredir Avrupa kupalarında yer almıyordu. Bu nedenle hem taraftarlar hem de oyuncular, en iyi atmosferi ve performansı sergileyecekler. Benim de hedeflerim her zaman aynıdır: Takımın iyi performans göstermesine, maçları kazanmasına ve gol atmasına yardımcı olmak. Sonuç olarak, oyuncular ve taraftarlar için harika ve keyifli iki maç olacağını söyleyebiliriz” dedi.

"KALİTELİ OYUNCUYA SAHİPLER"


Siyah-beyazlı ekibin güçlü bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Letonyalı golcü, karşılaşmada kendilerini zorlayabilecek isimlere vurgu yaptı.


"Tabii ki Beşiktaş’ın harika bir kadrosu var. Gerçekten çok iyi oyunculara sahipler. Kaptan Orkun Kökçü, büyük bir tehdit olabilir. Evet, Türkiye'ye karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum, harika maçlardı. Oyunculara gelince, gerçekten yetenekli ve teknik oyuncular var. Her zaman topu tehlikeli bölgelere göndermeye çalışıyorlar ve tabii ki Orkun Kökçü'nün de yaptığı gibi gol ve asiste imza atıyorlar."

"KALİTELİ OYUNCUYA SAHİPLER"Siyah-beyazlı ekibin güçlü bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Letonyalı golcü, karşılaşmada kendilerini zorlayabilecek isimlere vurgu yaptı."Tabii ki Beşiktaş’ın harika bir kadrosu var. Gerçekten çok iyi oyunculara sahipler. Kaptan Orkun Kökçü, büyük bir tehdit olabilir. Evet, Türkiye'ye karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum, harika maçlardı. Oyunculara gelince, gerçekten yetenekli ve teknik oyuncular var. Her zaman topu tehlikeli bölgelere göndermeye çalışıyorlar ve tabii ki Orkun Kökçü'nün de yaptığı gibi gol ve asiste imza atıyorlar."
Başlıklar :BeşiktaşHradec KraloveMarko RegzaOrkun Kökçü
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