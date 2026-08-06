Avrupa maçı öncesi rakipten Beşiktaş itirafı: "Bizi en çok o zorlayacak"

“SEZON ÖNCESİ BAŞARILI BİR HAZIRLIK KAMPI GEÇİRDİK”





Teknik direktör David Horejs önderliğinde gerçekleştirdikleri yeni sezon öncesi hazırlık dönemine değinen Marko Regza, “Evet, Avusturya'da başarılı bir hazırlık kampı geçirdik ve gerçekten iyi bir süreç yaşadık. Bu aşamada Avrupa maçlarına daha iyi hazırlanmak için bazı güçlü takımlarla maç yaptık. Diğer yandan antrenmanlarda da taktik ve takım iletişimi açısından iyi bir iş çıkardık” ifadelerini kullandı.





"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"





Hradec Kralove'nin golcüsü Marko Regza, Beşiktaş karşılaşması öncesi takımının hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Biz takım olarak her maça aynı mantaliteyle hazırlanıyoruz. Maçı kazanmaya ve sahada en iyi performansı sergilemeye yönelik olarak hazırlık yapıyoruz. Beşiktaş, elbette çok güçlü bir takım ve harika iki maç olacağını biliyoruz. Teknik direktör David Horejs ile iletişimimiz takım olarak da çok iyi bir seviyede. Ayrıca kadromuzda tecrübeli ve deneyimli birçok oyuncumuz var. Bu yüzden soyunma odasındaki atmosfer de mükemmel durumda."