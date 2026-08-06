Yeniden yapılanmaya gidiliyor: Kadronun tamamı satışa çıkarıldı
Avrupa futbolunda transfer piyasasını sarsacak iddia gündeme geldi. Fransız devi mali krizi aşabilmek için 2027'ye kadar 150 milyon avroluk oyuncu satışı yapmak zorunda olduğu öne sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte kulüpte hiçbir futbolcunun dokunulmaz olmadığı ve gelecek tüm tekliflerin masaya yatırılacağı iddia edildi.
Olympique Marsilya, Avrupa transfer piyasasını yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi.
Fransız gazeteci Romain Molina'nın aktardığı bilgilere göre Fransız temsilcisi, mali yapısını dengeleyebilmek için 30 Haziran 2027'ye kadar yaklaşık 150 milyon avroluk oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda.
150 milyon avroluk satış hedefi
Habere göre Marsilya yönetimi, kulübün ekonomik dengesini yeniden kurabilmek amacıyla kapsamlı bir finansal plan hazırladı.
Son yıllarda yapılan yüksek harcamaların kulübün gelirlerinin üzerine çıkması, Fransız ekibini önemli bir oyuncu satışına mecbur bıraktı.
Hiçbir futbolcu dokunulmaz değil
Mali baskının artmasıyla birlikte yönetimin kadrodaki hiçbir oyuncuyu "satılamaz" olarak değerlendirmediği öne sürüldü.
Kulübün, gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, bu durum transfer döneminde birçok yıldız futbolcunun ayrılığına kapı aralayabilir.
Avrupa devleri gelişmeleri yakından izliyor
Marsilya'nın içinde bulunduğu ekonomik tablo, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini de harekete geçirdi.
Özellikle transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ekiplerin, Fransız temsilcisindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve yıldız isimler için fırsat kolladığı ifade ediliyor.
Kulübün önümüzdeki dönemde nasıl bir transfer politikası izleyeceği ve hangi oyuncuların satış listesine gireceği merak konusu olurken, Marsilya'da yaşanan bu finansal süreç Avrupa futbolunun en dikkat çeken gelişmeleri arasında gösteriliyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.