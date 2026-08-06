Hradec Kralove - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma tv 100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Kartal, Trossard'ı eşleşmede oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdi. Trossard, böylece teknik heyetin görev vermesi halinde rövanş müsabakasında forma giyebilecek. Belçikalı oyuncu ilk maçın kamp kadrosuna alınmadı. Hradec Kralove - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FINEP Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic yönetecek. Fesnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.
2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove'nin rakibi oldu.
Hradec Kralove ise ikinci eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsö'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
Rövanş 13 Ağustos'ta
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
100. galibiyet hedefi
Beşiktaş, oynadığı bu müsabakayı kazanması durumunda Avrupa kupaları tarihindeki 100. zaferine uzanacak.
Siyah-beyazlılar, daha önce Avrupa turnuvalarında çıktığı 260 maçın 99'unda galip gelirken, 50'sinde beraberlik ve 111'inde mağlubiyet yaşadı.
Kamp kadrosu
Siyah-beyazlıların mücadeledeki kamp kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin
Savunmacılar: Rıdvan Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Abdabou, Felix Udokhai, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo,
Orta Sahalar: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard*
Hücumcular: Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK VAR MI?
Beşiktaş, Trossard'ı eşleşmede oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdi. Trossard, böylece teknik heyetin görev vermesi halinde rövanş müsabakasında forma giyebilecek. Belçikalı oyuncu ilk maçın kamp kadrosuna alınmadı.
HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, van Buren, Mihalik, Sloncik
Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, İlhan, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.