Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
11:38, 06/08/2026, Perşembe
AA
Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda kampıyla sürdüren Samsunspor, çalışmalarına Türkiye'de devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirerek sezon mesaisine kaldığı yerden başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Samsun'da devam etti.
Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki 12 günlük kampını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip Samsun'a döndü.
Yeni sezon hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başlayan Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı.
Samsun ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Başlıklar :SamsunSamsunsporTrendyol Süper Lig
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