Fenerbahçe’de herkesi şaşırtan gelişme: Yıldız oyuncunun transferi iptal oldu
10:12, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:12, 06/08/2026, Perşembe
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun transferinin iptal olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe’de gelecek oyuncular kadar takımdan gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bu oyunculardan birisi de Sofyan Amrabat. Faslı oyuncu ile Real Betis’in ilgilendiği ifade edilmişti.
Record’un haberine göre Real Betis, Amrabat transferinden vazgeçti.
Fenerbahçe’nin yüksek bonservis talebi nedeniyle böyle bir karar alındığı ifade edildi.
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