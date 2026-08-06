9. sıradaki yerimiz çelik gibi! Fenerbahçe zaferi sonrası UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi!
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz’ı 2-0 mağlup etmesi, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’ye nefes aldırdı. En yakın rakiplerimizden Polonya temsilcisinin mağlup olmasıyla puan farkı açılırken, Çekya temsilcileriyle oynanacak kritik eşleşmeler öncesinde Türkiye 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. İşte UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum…
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Alınan sonuçlarla birlikte Türkiye açısından iki önemli gelişme yaşandı.
Polonya'dan kötü sonuç
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki en yakın rakiplerinden Polonya'nın temsilcisi Gornik Zabrze, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Ferencvaros'a mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Polonya temsilcisinin aldığı yenilgiyle Türkiye ile Polonya arasındaki puan farkı biraz daha açıldı.
Gornik Zabrze'nin elenmesi halinde Polonya temsilcisi, Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş veya Hradec Kralove eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Çekya karşısında avantaj fırsatı
Türkiye'nin hemen arkasında yer alan Çekya ile puan farkı da kritik seviyede bulunuyor.
Beşiktaş'ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak olması, Türkiye açısından ülke puanı adına önemli bir fırsat oluşturuyor.
Siyah-beyazlıların Çekya ekibini elemesi halinde Türkiye rakibine karşı puan farkını artırma şansı yakalayacak.
Fenerbahçe'nin de turu geçmesi durumunda olası rakipleri arasında Sparta Prag ve Lyon bulunuyor. Sparta Prag'ın ilk maçını kazanması, sarı-lacivertlilerin Çekya temsilcisiyle karşılaşma ihtimalini de artırdı.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
- İngiltere – 101.852
- İtalya – 87.660
- İspanya – 82.368
- Almanya – 80.116
- Fransa – 67.653
- Portekiz – 63.250
- Belçika – 57.450
- Hollanda – 51.229
- Türkiye – 47.375
- Çekya – 43.825
- Polonya – 43.025
- Yunanistan – 41.312
Türkiye, 47.375 puanla 9. sırada yer alırken, en yakın rakiplerinden Çekya'nın 43.825, Polonya'nın ise 43.025 puanı bulunuyor.
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