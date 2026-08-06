Fenerbahçe yıktı geçti, Rıdvan Dilmen maç sonu iki ismi işaret etti: ‘O iki yıldızı göndermeyin’

Tecrübeli yorumcu, "Takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! Ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın. Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun hem de skor olarak üstünlük sağlarsın. Tıpkı bu akşamki gibi!" ifadelerini kullandı.