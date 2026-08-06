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Fenerbahçe yıktı geçti, Rıdvan Dilmen maç sonu iki ismi işaret etti: ‘O iki yıldızı göndermeyin’

Fenerbahçe yıktı geçti, Rıdvan Dilmen maç sonu iki ismi işaret etti: ‘O iki yıldızı göndermeyin’

08:46, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:56, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe yıktı geçti, Rıdvan Dilmen maç sonu iki ismi işaret etti: ‘O iki yıldızı göndermeyin’

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz karşısında sergilediği etkileyici performansı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, takımın performansından övgüyle bahsetti.


Sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, takımın performansından övgüyle bahsetti.

"KONSANTRASYON üst düzeyde"

Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin maç boyunca gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.


"KONSANTRASYON üst düzeyde"Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin maç boyunca gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.

Tecrübeli yorumcu, "Takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! Ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın. Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun hem de skor olarak üstünlük sağlarsın. Tıpkı bu akşamki gibi!" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yorumcu, "Takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! Ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın. Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun hem de skor olarak üstünlük sağlarsın. Tıpkı bu akşamki gibi!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 98 dakika boyunca konsantrasyonunun üst düzey olduğunu belirten Dilmen, bireysel performansların da oldukça iyi olduğunu söyledi.


Fenerbahçe'nin 98 dakika boyunca konsantrasyonunun üst düzey olduğunu belirten Dilmen, bireysel performansların da oldukça iyi olduğunu söyledi.


Skriniar ve Kante'ye övgü

Fenerbahçe'nin rakibine pozisyon vermemesine de değinen Dilmen, savunma ve orta sahadaki oyuncuların performansına dikkat çekti.

Dilmen, Milan Skriniar ve N'Golo Kante'nin 5 üzerinden 5 yıldızlık bir maç çıkardığını ifade etti.



Skriniar ve Kante'ye övgüFenerbahçe'nin rakibine pozisyon vermemesine de değinen Dilmen, savunma ve orta sahadaki oyuncuların performansına dikkat çekti.Dilmen, Milan Skriniar ve N'Golo Kante'nin 5 üzerinden 5 yıldızlık bir maç çıkardığını ifade etti.

Tecrübeli yorumcu ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerini ve maç içerisindeki hamlelerini de doğru bulduğunu belirtti.

Tecrübeli yorumcu ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerini ve maç içerisindeki hamlelerini de doğru bulduğunu belirtti.

"Talisca ve Kante sakın ha!"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de geleceği tartışılan iki futbolcu için ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Dilmen, Anderson Talisca ve N'Golo Kante'nin son maçlardaki performanslarına vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı:


"Talisca ve Kante sakın ha!"Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de geleceği tartışılan iki futbolcu için ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.Dilmen, Anderson Talisca ve N'Golo Kante'nin son maçlardaki performanslarına vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı:

"3 resmi maça baktığımızda belki de gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan Talisca ve Kante, sakın ha! dedirtti. Tebrikler."

"3 resmi maça baktığımızda belki de gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan Talisca ve Kante, sakın ha! dedirtti. Tebrikler."

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki farklı galibiyetinde Talisca da skor katkısıyla ön plana çıkarken, Kante orta sahadaki performansıyla dikkat çekti.


Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki farklı galibiyetinde Talisca da skor katkısıyla ön plana çıkarken, Kante orta sahadaki performansıyla dikkat çekti.
Başlıklar :FenerbahçeRıdvan DilmenKanteTalisca
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