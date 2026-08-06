Cihan Kamer kötü haberi verdi: Oosterwolde’nin son durumu belli oldu!
Fenerbahçe’nin Sturm Graz’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkan Jayden Oosterwolde’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Peki, Oosterwolde kaç hafta yok, son durumu belli oldu mu? İşte detaylar.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında alınan galibiyetin sevincini yaşarken Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla sarsıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının 30. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi. Oosterwolde, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeyle saha dışına çıkarıldı.
Sakatlığının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Oosterwolde'nin görüntüleri de ekranlara yansıdı.
Cihan Kamer açıkladı
Oosterwolde'nin son durumu hakkında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıklamalarda bulundu.
Kamer, Hollandalı futbolcunun kesin durumunun henüz belli olmadığını ancak ilk değerlendirmelere göre en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini söyledi.
"En az 3-4 hafta yok"
Cihan Kamer, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız."
Oosterwolde'nin kesin sakatlık durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de sağlık ekibinin yapacağı kontrollerin ardından Hollandalı savunmacının sahalara dönüş süresiyle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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