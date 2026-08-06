Nihat Kahveci’den maç sonu flaş iddia: ‘Ligin en iyi ikilisi olacaklar!’
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgüde bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın performansını değerlendirdi.
Kahveci, özellikle savunmada görev yapan Milan Skriniar ve Nathan Ake ikilisine dikkat çekti.
"Sezonun en iyi ikilisi olabilirler"
Skriniar ve Ake'nin birlikte oynadığı karşılaşmalardaki performansına vurgu yapan Nihat Kahveci, iki futbolcunun sezonun en iyi savunma ikilisi olabileceğini söyledi.
Kahveci, "Skriniar-Ake ikilisi bağırıyor 'Bu sezonun en iyi ikilisi olabiliriz' diye. Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.
Greenwood'a övgü
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Mason Greenwood için de övgü dolu ifadeler kullandı.
İngiliz yıldızın attığı golün kalitesine dikkat çeken Kahveci, Greenwood'un fiziksel olarak daha iyi bir seviyeye gelmesi halinde çok daha etkili olacağını belirtti.
Kahveci, "Greenwood'dan bugün Fenerbahçeli taraftarlar memnundur. Attığı gol çok şık, bu daha hiçbir şey değil diyorum. Fizik olarak daha fitleşsin, çok daha fazlasını izleyecekler daha hazır olduğunda." dedi.
Fenerbahçe'de Skriniar-Ake savunma ikilisinin performansı ve Greenwood'un yükselen formu, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli taraftarları umutlandırdı.
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