Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avrupa basınına damga vurdu: Gördüklerine inanamadılar

Kurier: “Sturm, İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Graz, teknik ve taktik açıdan güçlü, yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'unkinden altı kat daha yüksek olan Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı.”