Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avrupa basınına damga vurdu: Gördüklerine inanamadılar
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşma Avrupa basınına da damga vurdu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turuna galibiyetle başladı. Sturm Graz’ı 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler, tur kapsını da araladı.
Karşılaşma hem Avrupa basınında hem de Avusturya’da gündem oldu. İşte Fenerbahçe-Graz maçıyla ilgili yazılanlar;
Sport Orf: “Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Sturm Graz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'da bir darbe aldı.”
Kurier: “Sturm, İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Graz, teknik ve taktik açıdan güçlü, yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'unkinden altı kat daha yüksek olan Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı.”
Kicker: “Fenerbahçe, Talisca'nın erken golüyle öne geçti ve Greenwood da devre arasından önce bir gol daha ekledi.”
Sky Sports: “Maçın ezici favorisi Fenerbahçe'de, Talisca ve yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood golleri kaydetti.”
Die Presse: “Graz ekibi, maçın başlama düdüğüyle birlikte yükselen sağır edici yuhalama korosuyla, adeta bir kazan gibi olan atmosferin tüm etkisini hissetti.”
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