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Sturm Graz'ın eski hocası Neukirchner'den Fenerbahçe'ye övgü: "Böylesini beklemiyorduk"

Sturm Graz'ın eski hocası Neukirchner'den Fenerbahçe'ye övgü: "Böylesini beklemiyorduk"

11:35, 06/08/2026, Perşembe
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Sturm Graz'ın eski hocası Neukirchner'den Fenerbahçe'ye övgü: "Böylesini beklemiyorduk"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz karşısındaki 2-0'lık galibiyetini değerlendiren Günther Neukirchner, sarı-lacivertlilerin oyun gücü ve öne çıkan isimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalaması, Avusturya'da da gündem oldu. Bir dönem Sturm Graz'ı çalıştıran teknik direktör Günther Neukirchner, karşılaşmayı değerlendirerek sarı-lacivertli ekibin performansına övgüde bulundu.


Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalaması, Avusturya'da da gündem oldu. Bir dönem Sturm Graz'ı çalıştıran teknik direktör Günther Neukirchner, karşılaşmayı değerlendirerek sarı-lacivertli ekibin performansına övgüde bulundu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan teknik adam, Fenerbahçe'nin sahada üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirterek galibiyetin hak edilmiş olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımın bireysel kaliteye sahip oyuncularla fark oluşturduğunu ifade eden Neukirchner, özellikle hücum hattındaki yeteneğin sonuca doğrudan etki ettiğini dile getirdi.


Neukirchner, “Fenerbahçe'nin teknik olarak çok yetenekli oyuncuları var. Takımın topa hakimiyeti yüksek, pozisyon oyunu iyi ve tüm hatlarda etkili hareketler sergiliyorlar. Topu ve rakiplerini kontrol altında tuttular. İlk yarıda çok etkiliydiler; çok sayıda net pozisyon üretmeseler de iki gol bulmayı başardılar. Ayrıca baskı altındayken de iyi çözümler buldular. İkinci yarıda takımımız oyunda daha iyi bir performans sergiledi; çünkü bir yandan Fenerbahçe’nin ufak tefek fiziksel sorunları vardı. Ama bence bu normal, çünkü şimdiye kadar uzun bir hazırlık dönemi geçirmemişlerdi. Öte yandan topa sahip olma oranları ilk yarıdaki kadar iyi değildi. Sonuç olarak Fenerbahçe için hak edilmiş bir zafer oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan teknik adam, Fenerbahçe'nin sahada üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirterek galibiyetin hak edilmiş olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımın bireysel kaliteye sahip oyuncularla fark oluşturduğunu ifade eden Neukirchner, özellikle hücum hattındaki yeteneğin sonuca doğrudan etki ettiğini dile getirdi.Neukirchner, “Fenerbahçe'nin teknik olarak çok yetenekli oyuncuları var. Takımın topa hakimiyeti yüksek, pozisyon oyunu iyi ve tüm hatlarda etkili hareketler sergiliyorlar. Topu ve rakiplerini kontrol altında tuttular. İlk yarıda çok etkiliydiler; çok sayıda net pozisyon üretmeseler de iki gol bulmayı başardılar. Ayrıca baskı altındayken de iyi çözümler buldular. İkinci yarıda takımımız oyunda daha iyi bir performans sergiledi; çünkü bir yandan Fenerbahçe’nin ufak tefek fiziksel sorunları vardı. Ama bence bu normal, çünkü şimdiye kadar uzun bir hazırlık dönemi geçirmemişlerdi. Öte yandan topa sahip olma oranları ilk yarıdaki kadar iyi değildi. Sonuç olarak Fenerbahçe için hak edilmiş bir zafer oldu” ifadelerini kullandı.

Eski Sturm Graz hocasından Skriniar övgüsü: "Sahanın lideriydi"


“Fenerbahçe takımında bugün Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu gibi birçok oyuncu iyi performans sergiledi. Ama şahsen benim için öne çıkan bir oyuncu vardı: O da Skriniar'dı. Bana göre her düelloyu o kazandı, olağanüstü bir zihniyete, vücut diline ve tutkuya sahip bir oyuncuydu. Takımı ve taraftarları sürekli ateşliyordu. Takım içinde tam anlamıyla bir liderdi” ifadelerini kullandı.

Eski Sturm Graz hocasından Skriniar övgüsü: "Sahanın lideriydi"“Fenerbahçe takımında bugün Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu gibi birçok oyuncu iyi performans sergiledi. Ama şahsen benim için öne çıkan bir oyuncu vardı: O da Skriniar'dı. Bana göre her düelloyu o kazandı, olağanüstü bir zihniyete, vücut diline ve tutkuya sahip bir oyuncuydu. Takımı ve taraftarları sürekli ateşliyordu. Takım içinde tam anlamıyla bir liderdi” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin baskısına dayanamadık"


Günther Neukirchner, sarı-lacivertli takımın sahadaki baskısına ve taraftar atmosferine dikkat çekti.


"Böyle fanatik taraftarları çok iyi biliyoruz; futbolu seviyorlar ve her zaman takımlarını destekliyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Avusturya'da oyuncularımız, sürekli olarak böylesine etkileyici stadyumlarda oynamaya alışkın değiller. Bu, genç oyuncularımız için yeni bir durumdu ve belki de bu yüzden maçın başında Fenerbahçe’nin yoğun baskısına karşı koymanın doğru yolunu bulamadık. Şahsen ben futbol oynadığım dönemde, ev sahibi takımın bu kadar büyük bir desteğiyle böyle stadyumlarda oynamayı çok severdim. Ancak bunun genç oyuncularımız için önümüzdeki uluslararası maçlar adına iyi bir ders olduğunu düşünüyorum."

"Fenerbahçe'nin baskısına dayanamadık"Günther Neukirchner, sarı-lacivertli takımın sahadaki baskısına ve taraftar atmosferine dikkat çekti."Böyle fanatik taraftarları çok iyi biliyoruz; futbolu seviyorlar ve her zaman takımlarını destekliyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Avusturya'da oyuncularımız, sürekli olarak böylesine etkileyici stadyumlarda oynamaya alışkın değiller. Bu, genç oyuncularımız için yeni bir durumdu ve belki de bu yüzden maçın başında Fenerbahçe’nin yoğun baskısına karşı koymanın doğru yolunu bulamadık. Şahsen ben futbol oynadığım dönemde, ev sahibi takımın bu kadar büyük bir desteğiyle böyle stadyumlarda oynamayı çok severdim. Ancak bunun genç oyuncularımız için önümüzdeki uluslararası maçlar adına iyi bir ders olduğunu düşünüyorum."

"Fenerbahçe karşısında topa hükmedemedik"


“Fenerbahçe'nin üstün kalitesi nedeniyle takımımız için zor bir maçtı. Özellikle maçın başında topu korumakta ve ikinci topları kazanmakta zorlandık. Bizim için herhangi bir rahatlama olmadı ve iyi bir top hakimiyeti sağlamamız mümkün değildi. İkinci yarıda bu durum değişti, biraz daha iyi iş birlikleri yaptık ama büyük fırsatlar yaratamadık. Bu nedenle sonuç kabul edilebilirdi” sözlerini sarf etti.

"Fenerbahçe karşısında topa hükmedemedik"“Fenerbahçe'nin üstün kalitesi nedeniyle takımımız için zor bir maçtı. Özellikle maçın başında topu korumakta ve ikinci topları kazanmakta zorlandık. Bizim için herhangi bir rahatlama olmadı ve iyi bir top hakimiyeti sağlamamız mümkün değildi. İkinci yarıda bu durum değişti, biraz daha iyi iş birlikleri yaptık ama büyük fırsatlar yaratamadık. Bu nedenle sonuç kabul edilebilirdi” sözlerini sarf etti.

“EN BÜYÜK FAVORİ HALA FENERBAHÇE”


11 Ağustos Salı günü Avusturya’da oynanacak rövanş maçına da değinen tecrübeli antrenör, son olarak şunları söyledi:


"Graz'da küçük bir stadyumumuz var ama Avusturya'nın en iyi taraftarlarına sahibiz, bu yüzden takımımızı baştan sona destekleyecekler. Bu durum özellikle takımımızdaki genç oyuncularımız için çok önemli olacak. 2-0 gerideyiz. Sonuç, bu akşamki oyunumuzdan daha iyi. Küçük bir şansımız var ama en büyük favori hala Fenerbahçe. Bence küçük bir şans, şansınızın hiç olmamasından daha iyidir. Ayrıca takımımızın yüreğini ve tutkusunu ortaya koyacağını, sahada varını yoğunu vereceğini biliyorum. Bakalım neler olacak."

“EN BÜYÜK FAVORİ HALA FENERBAHÇE”11 Ağustos Salı günü Avusturya’da oynanacak rövanş maçına da değinen tecrübeli antrenör, son olarak şunları söyledi:"Graz'da küçük bir stadyumumuz var ama Avusturya'nın en iyi taraftarlarına sahibiz, bu yüzden takımımızı baştan sona destekleyecekler. Bu durum özellikle takımımızdaki genç oyuncularımız için çok önemli olacak. 2-0 gerideyiz. Sonuç, bu akşamki oyunumuzdan daha iyi. Küçük bir şansımız var ama en büyük favori hala Fenerbahçe. Bence küçük bir şans, şansınızın hiç olmamasından daha iyidir. Ayrıca takımımızın yüreğini ve tutkusunu ortaya koyacağını, sahada varını yoğunu vereceğini biliyorum. Bakalım neler olacak."
Başlıklar :FenerbahçeSturm GrazUEFA Şampiyonlar Ligi
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