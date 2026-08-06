Sturm Graz'ın eski hocası Neukirchner'den Fenerbahçe'ye övgü: "Böylesini beklemiyorduk"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan teknik adam, Fenerbahçe'nin sahada üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirterek galibiyetin hak edilmiş olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımın bireysel kaliteye sahip oyuncularla fark oluşturduğunu ifade eden Neukirchner, özellikle hücum hattındaki yeteneğin sonuca doğrudan etki ettiğini dile getirdi.





Neukirchner, “Fenerbahçe'nin teknik olarak çok yetenekli oyuncuları var. Takımın topa hakimiyeti yüksek, pozisyon oyunu iyi ve tüm hatlarda etkili hareketler sergiliyorlar. Topu ve rakiplerini kontrol altında tuttular. İlk yarıda çok etkiliydiler; çok sayıda net pozisyon üretmeseler de iki gol bulmayı başardılar. Ayrıca baskı altındayken de iyi çözümler buldular. İkinci yarıda takımımız oyunda daha iyi bir performans sergiledi; çünkü bir yandan Fenerbahçe’nin ufak tefek fiziksel sorunları vardı. Ama bence bu normal, çünkü şimdiye kadar uzun bir hazırlık dönemi geçirmemişlerdi. Öte yandan topa sahip olma oranları ilk yarıdaki kadar iyi değildi. Sonuç olarak Fenerbahçe için hak edilmiş bir zafer oldu” ifadelerini kullandı.