Hradec Kralove - Beşiktaş CANLI TV100 İZLE || Hradec Love - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Beşiktaş, Hradec Kralove ile bu akşam saat 20.00’de karşı karşıya geliyor. Karşılaşma tv 100 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, Çekya deplasmanında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi tur için önemli bir adım atmak istiyor. Hradec Kralove - Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı haberimizde.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak.
Maçın hakemi belli oldu
Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic yönetecek.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda oynadığı iki resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek adını 3. tura yazdırdı.
Hradec Kralove nasıl geldi?
Hradec Kralove ise UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Tromsö ile karşılaştı.
Çekya temsilcisi, rakibini 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Trossard kadroda yok
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, işlemleri yetişmediği için Hradec Kralove karşılaşmasının UEFA kadrosuna dahil edilmedi.
Belçikalı yıldızın transfer sürecinin tamamlanmasının ardından rövanş maçında forma giyip giyemeyeceği ise merak konusu.
Turun galibi play-off'ta kiminle karşılaşacak?
Beşiktaş-Hradec Kralove eşleşmesini geçen takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Bu turda elenen ekip ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Hradec Love - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden yayınlanacak?
Siyah-beyazlıların Çekya temsilcisiyle oynayacağı mücadele Malsovicka Arena'da saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma tv 100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
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