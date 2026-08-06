Başkan Ertuğrul Doğan Muhammed Salah transferinde aracı olan ismi açıkladı

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah için Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Herhalde uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da görülmeyen bir imza töreni oldu. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Salah, gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri belli. İnşallah Trabzonspor'da başarılı olacak. Sabah idmandaydım. Çok pozitif bir hava var. Salah da çok mütevazi bir insan olduğunu belli etmişti ama takım içerisinde görünce mutlu oldum. Trabzonspor için çok iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum."

"Muci'ye teşekkür ederim"

"Bir forma konusu vardı. Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip Salah'a forma numarasını vermesi çok önemli bir duruştu. Kendi kendisine böyle bir şey yapması bizi duygulandırdı. Ona da buradan çok teşekkür ederim."

"Benim burada 9. yılım. En iyi öğrendiğimiz şeylerden biri, çok büyük konuşmamak gerekiyor. Herkesin kafasındaki şu, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefimiz, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek."

"Karşılamadan sonra bize teşekkür etti"

"Salah'a hayatı boyunca yaşayamayacağı bir sevgiyi göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra inanamadığını söyledi. 'Trabzon'u gör' dedim. Dün havalimanındaki karşılamadan sonra bize teşekkür etti. 'İyi ki beni buraya getirdiniz' dedi. O da çok mutlu. Çok pozitif bir hava var. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak."

"Trezeguet sürece olumlu katkı verdi"

"Salah'ı nasıl ikna ettik? Parayla etmedik. Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip getiremezsiniz. Dün akşam birlikteydik. Bize bir kontrat gösterdi. Herhalde bizim verdiğimizin 4 katı bir kontrat. Niyeti, bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. O da pek çok arkadaşı ile konuştu. Altını çizmek istiyorum, Trezeguet eski oyuncumuz, sürece olumlu katkı verdi. Onun dışında kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Biz de menajeriyle güzel bir süreç yürüttük. Araştırdıktan sonra şehri, tutku ve heyecanı gördükten sonra buraya gelmek istedi. Bizim açımızdan ciddi bir rakam verdik ama Salah açısından değil o. Verdiğimiz ücret, Salah'ın her yerde bulabileceği bir ücret. O duyguyu da bugün sahada gösterdiğini düşünüyorum. 4-5 gün içerisinde anlaştık Salah ile."

"Kombinelerin tamamının bitmesini istiyorum"

"Trabzonspor destek aldı, oradan sponsor aldı falan... Böyle bir konu yok, kimsenin sponsor olduğu yok. En büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum."

"Çok iyi bir teklif gelirse..."

"Daha önce açıkladım. İki oyuncu planlamamız vardı. Çok iyi bir teklif gelirse, belki 3 olabilir. Onun üzerinde bir oyuncu satmayacağız. Çok iyi bir teklif gelirse, belki bir oyuncu daha olabilir. Onun dışında ayrılık olmayacak. Belki genç santrforumuzu kiralayabiliriz. Onun dışında santrfor arayışımız devam ediyor. Yeri geldiğinde bilgilendireceğiz."

"Herkes bir şey uyduruyor"

"Yanılmıyorsam geçen yılla birlikte 100 milyon euro'nun üzerinde satış yaptık. 100 milyon euro satış yapan bir takım, istediği oyuncuyu alabilir. İstesem, satabileceğim bir o kadar daha oyuncu var. Herkes bir şey uyduruyor. Sosyal medya, sallamanın sonu olmayan bir yer. Kimin konuştuğu da önemli. Herkese cevap vermemek gerekiyor."

"Ağustos maaşlarını erken yatırdık"

"Fatih Tekke'ye yine teşekkür ederim. Bu kadar genç oyuncu ile yola çıkmak herkesin harcı değil. Hocamıza ve ekibine teşekkür ederim. İçerideki hava güzel. Kimsenin kulüpte bir sıkıntısı yok. Oyuncularımıza sürpriz yaptık. Ağustos sonu maaşlarını erkenden yatırdık. Onlar için en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da şu ana kadar bizim yüzümüzü güldürdü. İnşallah bunu lige taşıyacağız."

Spor

Trabzonspor Muhammed Salah için imza töreni düzenledi