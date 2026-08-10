İsmail Kartal'dan ters köşe karar! İstediği forvet ortaya çıktı
Golcü transferinde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir detay ortaya çıktı. Lukaku ya da Guirassy ile anlaşması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın farklı bir ismi istediği bildirildi.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler, listedeki adaylarla görüşmelerine devam ederken İsmail Kartal'ın özellikle istediği golcü ortaya çıktı.
Hücum gücünü artırmak adına son dönemde Romelu Lukaku ve Ayase Ueda için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Serhou Guirassy'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor. Öte yandan İsmail Kartal'ın bilhassa talep ettiği forvet belli oldu.
Sözcü'ye göre Fenerbahçe'de alternatif forvetler arasında yer alan Ollie Watkins, söz konusu isimler arasında İsmail Kartal'ın özellikle istediği golcü olarak dikkat çekiyor.
Kadro kalitesinde rakiplerinin önüne geçmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da ses getirmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferiyle sadece gol sorununu değil, takım gücünü de artırmanın hedefinde.
Sarı-lacivertliler, takımı bu seviyeye çıkaracak bir yıldızı İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
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