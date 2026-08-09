Arda Güler için Real Madrid'i düşündürecek teklif! Avrupa devi gözünü kararttı
Avrupa futbolu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu için dev bir teklif yapıldığı ifade edildi.
Dünya futbolunun transfer piyasasında ses getirecek dev bir iddia İspanyol basınından geldi.
Fichajes'in haberine göre Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler için kulübün kapısını 115 milyon euroluk rekor bir teklifle çaldı.
İspanya'da eflatun-beyazlı formayla gösterdiği gelişimle tüm dünyada hayranlık uyandıran 21 yaşındaki milli futbolcu, kulübün gelecekteki projelerinin merkezinde yer alıyor.
Eğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.
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