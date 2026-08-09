Arda Güler için Real Madrid'i düşündürecek teklif! Avrupa devi gözünü kararttı

Tam bir gol canavarı! Fenerbahçe’de Lukaku beklenirken asıl bomba patladı

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. Romelu Lukaku görüşmelerine devam eden sarı-lacivertlilerin B planı olarak belirlediği isim ortaya çıktı.