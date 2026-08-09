Fatih Tekke açıkladı: Muhammed Salah Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerin yaz transfer döneminde kadrosuna katarak dünya çapında ses getirdiği Mısırlı süper star Mohamed Salah hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Tekke, yıldız oyuncunun Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyip giymeyeceği hakkında konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Salah'ın kariyerine övgüler yağdıran Tekke, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a transfer olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
Salah, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Fatih Tekke, Salah'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "Salah'ın Kasımpaşa maçında olup olmayacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.
"Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden biri"
Mohamed Salah'ın kariyerine de değinen Tekke, yıldız futbolcudan övgüyle bahsetti.
Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada." dedi.
Tecrübeli teknik adam ayrıca Salah'ın transferinin takım üzerinde oluşturacağı etkiye dikkat çekerek, yıldız futbolcunun bordo-mavili takıma özgüven katması gerektiğini vurguladı.
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