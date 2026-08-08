Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia dev kulübe transfer oldu

Bonservisi elinde bulunan Ekvador milli takımının kaptanı ve tarihinin en golcü oyuncularından biri olan Enner Valencia, Arjantin ekibiyle Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen ve uluslararası arenadaki tecrübesiyle tanınan "Superman", kariyerinin bu aşamasında Güney Amerika futbolunun en baskılı ve coşkulu statlarından biri olan La Bombonera’da sahne alacak.

Fenerbahçe'de de forma giyen Ekvadorlu golcünün Arjantin'deki performansı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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