Fenerbahçe'de flaş karar: İsmail Kartal veto etti!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Avrupa'dan önemli teklifler alan yıldız ismin ayrılığına izin vermedi.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra futbolculara gelen teklifler de değerlendiriliyor. Sarı-Lacivertlilerde teklif almaya yakın oyunculardan biri de milli futbolcu İsmail Yüksek.
Yönetim ise Fransa ve İngiltere'den talipleri olan İsmail Yüksek için kararını verdi. Sözcü'nün Fransız basınından aktardığı haberlere göre talipleri olmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'i satmama kararı aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve olası bir transferi istemediğini yönetime bildirdiği aktarıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.