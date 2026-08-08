Kritik Avrupa maçları öncesi Fırtına’ya şok sakatlık haberi: Sahalardan 1 ay uzak kalacak!
Trabzonspor'da hazırlık maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu netleşti. Bordo-mavili kulüp, Fransız orta sahada dış menisküs yaralanması tespit edildiğini açıklarken, oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi.
Bordo-mavili ekibin hazırlık maçında sakatlık yaşayan Fransız orta sahasıyla ilgili yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu netleşti.
Dış menisküs yaralanması tespit edildi
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, darbe nedeniyle sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri bulunan Folcarelli'nin kontrollerinde dış menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
En az 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Folcarelli'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili de yeni bir bilgi ortaya çıktı. 61saat'in haberine göre, Fransız futbolcu en az 4 hafta formasından uzak kalacak.
Bu gelişme, yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da teknik heyetin planlarını da etkileyebilir.
Trabzonspor'un fikstürü
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavili ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.
Trabzonspor, ligdeki Başakşehir karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi play-off turundaki rövanş maçına çıkacak.
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