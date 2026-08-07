Galatasaraylı yıldızdan olay hareket: Takımda kalacağının sinyalini verdi
Hakkında transfer iddiaları devam eden sarı-kırmızılı yıldızın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, sarı-kırmızılı takımın oyuncusundan dikkat çeken hareket geldi.
Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız futbolcunun İstanbul’daki yaşamına yönelik yaptığı hamleler sarı-kırmızılılarda kalacağı yönünde yorumlandı.
HT Spor'un haberine göre,Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Sara için şu ana kadar Galatasaray’ın beklentilerini karşılayacak resmi bir teklif gelmedi. Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olduğu öne sürülen Brezilyalı futbolcunun ise İstanbul’daki planlarını sürdürdüğü belirtildi.
YENİ EV TUTTU!
Ayrılık iddialarına rağmen Gabriel Sara’nın yeni mobilya siparişleri verdiği ve İstanbul’da taşındığı yeni evi için hazırlık yaptığı öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun bu adımı, Galatasaray camiasında takımda uzun süre kalmaya hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla önemli bir performans sergileyen Sara, 42 karşılaşmada görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı’na da davet edildi.
Brezilya A Milli Takımı formasını kısa süre giyen 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alamadığını açıklamıştı.
Sara’nın geleceğiyle ilgili son karar önümüzdeki dönemde netlik kazanacak ancak Brezilyalı yıldızın İstanbul’daki yaşamını devam ettirecek adımlar atması, Galatasaray taraftarına olumlu mesaj olarak yansıdı.
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