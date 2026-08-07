Galatasaraylı yıldızdan olay hareket: Takımda kalacağının sinyalini verdi

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız futbolcunun İstanbul’daki yaşamına yönelik yaptığı hamleler sarı-kırmızılılarda kalacağı yönünde yorumlandı.





HT Spor'un haberine göre,Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Sara için şu ana kadar Galatasaray’ın beklentilerini karşılayacak resmi bir teklif gelmedi. Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olduğu öne sürülen Brezilyalı futbolcunun ise İstanbul’daki planlarını sürdürdüğü belirtildi.