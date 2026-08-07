Fenerbahçe’nin Pavlidis için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe, golcü transferinde Vangelis Pavlidis için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin, teklifi de belli oldu.
Fenerbahçe, santrfor transferinde Vangelis Pavlidis için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Pavlidis'in menajeriyle görüşerek 4 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
Oyuncuya önerilen maaşın ise 8 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Pavlidis’in Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, asıl problemin Benfica olduğu kaydedildi.
Portekiz ekibinin, Pavlidis'in yerini doldurabilecek bir santrfor bulamadığı için oyuncuyu satmak istemediği öğrenildi.
Benfica, Pavlidis için 50 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ederken, Fenerbahçe'nin 40 milyon euroyu aşmayı düşünmediği belirtildi.
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