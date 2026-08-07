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Çek basını mağlubiyeti sindiremedi: ‘Acımasız yenilgi!’ İşte o manşetler…

Çek basını mağlubiyeti sindiremedi: ‘Acımasız yenilgi!’ İşte o manşetler…

10:41, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 10:46, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Çek basını mağlubiyeti sindiremedi: ‘Acımasız yenilgi!’ İşte o manşetler…

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk ayağında Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove’yi 10 kişi kaldığı maçta Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların aldığı kritik galibiyet Çekya basınında adeta soğuk duş etkisi oluşturdu. İşte atılan o manşetler...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmesi Çekya basınında geniş yer buldu.


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmesi Çekya basınında geniş yer buldu.

Karşılaşmanın ardından Çekya basınında yer alan haberlerde Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergilediği ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremediği vurgulandı. Yerel yayınlar, Çekya temsilcisinin maçın bazı bölümlerinde rakibine üstünlük kurduğunu ancak Beşiktaş'ın hızlı hücumdan bulduğu golle karşılaşmayı kazandığını aktardı.


Karşılaşmanın ardından Çekya basınında yer alan haberlerde Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergilediği ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremediği vurgulandı. Yerel yayınlar, Çekya temsilcisinin maçın bazı bölümlerinde rakibine üstünlük kurduğunu ancak Beşiktaş'ın hızlı hücumdan bulduğu golle karşılaşmayı kazandığını aktardı.

SPORT CZ: "ACIMASIZ YENİLGİ"

Sport CZ, karşılaşmayı "Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, "Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı, şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.


SPORT CZ: "ACIMASIZ YENİLGİ"Sport CZ, karşılaşmayı "Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.Haberde, "Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı, şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

IDNES: "BİRÇOK ÖNEMLİ FIRSAT YARATTILAR"

Idnes, Hradec Kralove'nin karşılaşmanın bazı bölümlerinde Beşiktaş'tan daha iyi oynadığını ancak gol atmayı başaramadığını belirtti. Haberde, "Zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar, birçok önemli fırsat yarattılar ancak gol atmayı başaramadılar. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında sayıca az kalan Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu."değerlendirmesine yer verildi. İstanbul'daki rövanşın Hradec Kralove açısından zorlu geçeceği belirtilirken Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı aktarıldı. Trossard'ın da rövanşta siyah-beyazlıların kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.


IDNES: "BİRÇOK ÖNEMLİ FIRSAT YARATTILAR"Idnes, Hradec Kralove'nin karşılaşmanın bazı bölümlerinde Beşiktaş'tan daha iyi oynadığını ancak gol atmayı başaramadığını belirtti. Haberde, "Zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar, birçok önemli fırsat yarattılar ancak gol atmayı başaramadılar. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında sayıca az kalan Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu."değerlendirmesine yer verildi. İstanbul'daki rövanşın Hradec Kralove açısından zorlu geçeceği belirtilirken Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı aktarıldı. Trossard'ın da rövanşta siyah-beyazlıların kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

TN NOVA: "KARŞILIĞINI ALAMADILAR"

TN Nova, Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında başarılı bir maç çıkardığını ancak performansının karşılığını alamadığını yazdı. Haberde, "Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş, yedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu. Hradec Kralove futbolcuları, Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir maç çıkardı ancak bunun karşılığını alamadılar." ifadelerine yer verildi.


TN NOVA: "KARŞILIĞINI ALAMADILAR"TN Nova, Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında başarılı bir maç çıkardığını ancak performansının karşılığını alamadığını yazdı. Haberde, "Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş, yedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu. Hradec Kralove futbolcuları, Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir maç çıkardı ancak bunun karşılığını alamadılar." ifadelerine yer verildi.

DENIK ATMOSFERİ ÖNE ÇIKARDI

Haberde, "Hradec Kralove, tarihinin en büyük maçlarından birini oynadı ancak hayalini kurduğu ödüle ulaşamadı. Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında, tamamen dolu FINEP Arena'da Türk devi Beşiktaş İstanbul'a 1-0 mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı. Ev sahibi takımın Beşiktaş'ı uzun süre zorladığı ve öne geçmek için fırsatlar yakaladığı belirtilirken FINEP Arena'daki taraftar atmosferine de dikkat çekildi.


DENIK ATMOSFERİ ÖNE ÇIKARDIHaberde, "Hradec Kralove, tarihinin en büyük maçlarından birini oynadı ancak hayalini kurduğu ödüle ulaşamadı. Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında, tamamen dolu FINEP Arena'da Türk devi Beşiktaş İstanbul'a 1-0 mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı. Ev sahibi takımın Beşiktaş'ı uzun süre zorladığı ve öne geçmek için fırsatlar yakaladığı belirtilirken FINEP Arena'daki taraftar atmosferine de dikkat çekildi.
Başlıklar :BeşiktaşUEFA Avrupa LigiHradec Kralove
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