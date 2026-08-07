Çek basını mağlubiyeti sindiremedi: ‘Acımasız yenilgi!’ İşte o manşetler…

SPORT CZ: "ACIMASIZ YENİLGİ"

Sport CZ, karşılaşmayı "Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, "Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı, şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.



