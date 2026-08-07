Fenerbahçe'nin gündemindeydi Benfica'dan transfer açıklaması geldi!

"O ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"





Benfica'nın teknik direktörü Marco Silva, "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların konsantrasyonu etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir. Pavlidis gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor” açıklamasını yaptı.