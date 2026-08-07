Fenerbahçe'nin gündemindeydi Benfica'dan transfer açıklaması geldi!
Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncu hakkında transfer iddiaları sonrası beklenen açıklama geldi. Benfica'nın teknik direktörü transfer iddialarına yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Hearts'ı 6-1 mağlup eden Benfica'da, teknik direktör Marco Silva karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Yunan golcü Vangelis Pavlidis hakkında ve transfer sorusunu cevapladı.
PAVLIDIS, FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLACAK?
Marco Silva'ya, "Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla 3 maçta 5 gol attı ve takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye'ye muhtemel transfer söylentilerinin olduğu dönemde, son zamanlardaki halini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
"O ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
Benfica'nın teknik direktörü Marco Silva, "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların konsantrasyonu etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir. Pavlidis gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor” açıklamasını yaptı.
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