Trabzonspor'un eski futbolcusu jübile maçına çıkıyor: Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman?
Yeni sezon öncesi kamp ve hazırlık dönemini yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, anlamlı bir karşılaşma için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, eski milli futbolcusu İsmail Köybaşı'nın jübile mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının provalarını tamamladı. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavili ekip, yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Antrenman 10.30'da başladı
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da başladı.
Çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili oyuncular daha sonra antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışma yaptı.
İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLE YAPIYOR
Trabzonspor, yarın eski futbolcusu İsmail Köybaşı'nın jübile karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olacak.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe - Trabzonspor mücadelesi 8 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.
Bordo-mavili ekip, Göztepe karşılaşmasıyla yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürmeyi hedefliyor.
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