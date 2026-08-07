Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızına talip var: “Onu buraya getirmek istiyoruz”
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün yıldız oyuncusuna teklif var.
Fenerbahçe’de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Sarı lacivertli kulüp, yabancı kontenjanı nedeniyle birçok futbolcusunu elden çıkarmak zorunda.
Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen Fred ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bracks, deneyimli orta sahayı kadrolarında görmeyi çok istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Fred'i buraya getirmek hayalimiz. Onun da bir gün buraya gelmek gibi bir hayali var. Transfer dönemi açıkken Fred konusunda umut ışığımız yanmaya devam edecek."
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