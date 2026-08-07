İspanyol gazeteci müjdeyi verdi! Arda Güler İstanbul'a geliyor

Trabzonspor'un eski futbolcusu jübile maçına çıkıyor: Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman?

Yeni sezon öncesi kamp ve hazırlık dönemini yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, anlamlı bir karşılaşma için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, eski milli futbolcusu İsmail Köybaşı'nın jübile mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının provalarını tamamladı. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.