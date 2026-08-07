İspanyol gazeteci müjdeyi verdi! Arda Güler İstanbul'a geliyor
, CumaG: Güncelleme: 14:24, 07/08/2026, Cuma12:38, 07/08/2026
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Real Madrid ile Bayern Münih takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler de forma giydi.
İspanyol devleri Türkiye'ye geliyor... İspanya Süper Kupa müsabakalarının şubat ayında İstanbul'da oynanacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
İspanya Süper Kupası, ev sahibi ülkenin sınırlarını aşarak Türkiye'ye geliyor.
Ünlü gazeteci Alfredo Martinez’in duyurduğu habere göre, 2027 organizasyonu şubat ayının ilk haftasında İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Real Madrid'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile eski Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler de yeniden İstanbul'da sahne almış olacak.
Kupa mücadelesinde sahne alacak dev takımların yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Real Sociedad – Real Madrid
Barcelona – Atletico Madrid
Spor
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Başlıklar :Arda GülerReal MadridBarcelona
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