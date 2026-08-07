Fenerbahçelileri kahreden transfer! 140 milyon euroya gitti
Fenerbahçe'nin daha önce deneme antrenmanlarına alıp beğenmediği yıldız futbolcu, 140 milyon euro bedelle transfer oldu. İşte detaylar...
İspanyol devi Real Madrid, Leipzig'den 19 yaşındaki Yan Diomande'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer sonrası Fildişi Sahilli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Yan Diomande, 2024-2025 sezonunun devre arasında DME Academy'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'de deneme antrenmanlarına katıldı. O dönem henüz 17 yaşında olan kanat oyuncusunun yeterli bulunmadığı ve transfer edilmediği belirtildi.
Fenerbahçe'den ayrılan Diomande daha sonra İspanya ekibi Leganes'e transfer oldu. Buradaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, ardından yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Alman temsilcisi Leipzig'in yolunu tuttu.
Madrid ekibi, Diomande'nin bonservisi için 125 milyon euro + 15 milyon euroluk bonusları ödemeyi kabul etti. Fildişi Sahilli 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile imzalanan sözleşmenin ise 7 yıllık olduğu belirtildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.