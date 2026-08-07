Fenerbahçe’den herkesi şaşırtan transfer hamlesi: İlk görüşme yapıldı
09:19, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 09:20, 07/08/2026, Cuma
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Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli takımın yıldız oyuncu için devreye girdiği ve ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler, kanat transferinde rotasını Gabriel Martinelli'ye çevirdi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Arsenal F.C. forması giyen Brezilyalı yıldızı transfer listesine aldı.
Haberde, Arsenal yönetiminin 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Bu rakamın, olası görüşmelerde pazarlık konusu olabileceği ifade edildi.
Başlıklar :fenerbahçemartinellisüper lig
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