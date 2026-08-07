Fenerbahçe’nin golcüsü dünya devinden geliyor: Süper Lig’e ses getirecek yıldız için geri sayım!
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir golcü takviyesi için vites artırdı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü genç yeteneği kadrosuna katmak adına ilk somut adımları attı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalar hız kazandı.
Sarı-lacivertli yönetimin forvet bölgesindeki önceliğinin Real Madrid forması giyen Endrick olduğu, transferin gerçekleşmemesi halinde ise Serhou Guirassy için girişimlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Endrick için Madrid'de görüşme
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulübün transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer'in Madrid'e giderek Real Madrid yönetimiyle Endrick'in kiralanması konusunda görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Endrick'in, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğu aktarıldı.
Real Madrid yönetiminin Endrick'i kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ancak transfer konusunda son kararın teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamın kararını beklediği ve transferin önümüzdeki hafta netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Diomande transferi umutlandırdı
Real Madrid'in Leipzig'den Yan Diomande'yi transfer ederek genç futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalaması da Endrick'in kiralanma ihtimalini artıran gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Alternatif Guirassy
Fenerbahçe, Endrick transferinde istediği sonucu alamaması durumunda rotasını Serhou Guirassy'ye çevirecek.
30 yaşındaki Gineli golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ancak kulüpler arasında bonservis konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
Endrick'in geçen sezonki performansı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralandığı belirtilen Endrick, Fransız ekibinde Ligue 1, Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda toplam 24 karşılaşmada görev yaptı.
Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 8 asist kaydetti. Fenerbahçe'nin forvet transferinde önümüzdeki günlerde Endrick konusunda yaşanacak gelişmeler belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için sonuç alamaması halinde Guirassy transferini hızlandırması bekleniyor.
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