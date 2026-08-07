Galatasaray transferde sessizliğini bozuyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul’a geliyor
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.
Transferde Lesley Ugochukwu dışında takviye yapmayan Galatasaray’da, hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı takımın, kısa süre içerisinde dünyaca ünlü bir yıldızı İstanbul’a getireceği öğrenildi.
Galatasaray’ın, Rafael Leao ile anlaşma sağladığı ve Milan ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Leao ile 9 milyon euro civarında bir rakama el sıkışılırken, Milan’a da 30 milyon euroluk bir teklif yapıldı.
Milan’ın ise 50 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Galatasaray’ın, İtalyan kulübünü ikna etmek için rakamı yükseltip, transferi kısa süre içerisinde sonlandırmak istediği öğrenildi.
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