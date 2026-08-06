Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımı ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken 72. dakikada Kassoum Ouattara ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Siyah-beyazlılarda 80'de sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a deplasmanda galibiyeti getiren isim oldu.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında soldan hareketlenen İlhan Fakılı'nın içeri çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top kornere çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Uhrincat'ın gelişine şutunda, top auta gitti.

25. dakikada soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın vuruşunda top, kalecide kaldı.

42. dakikada ceza yayı üzerinde arkası kaleye dönük pozisyonda topu alan Oh'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

44. dakikada Hradec Kralove gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta içeri çevrilen topa soldan ceza alanına giren Horak'ın vuruşunda, kaleci Nübel'i geçen meşin yuvarlağa Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

72. dakikada Ouattara ikinci sarıdan kırmızı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi kaldı.

80. dakikada Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve Beşiktaş, Hradec Kralove'yi ilk maçta 1-0 mağlup etti.