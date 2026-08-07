Türkiye ile rakipleri arasındaki fark

Türkiye, 9. sıradaki yerini korurken hemen arkasında Çekya bulunuyor.

Çekya'nın 44.025, Polonya'nın ise 43.525 puanı bulunuyor. Böylece Türkiye, hem Çekya hem de Polonya karşısındaki avantajını sürdürdü.



