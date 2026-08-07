Fenerbahçe ve Beşiktaş el ele verdi: UEFA Ülke Puanı sıralamasında yerimiz sağlamlaştı
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı kritik galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye’nin puanı kaç? İşte güncel son durum…
Türk futbolu adına Avrupa kupalarında kritik bir hafta geride kaldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldıkları galibiyetlerle ülke puanına önemli katkı sağladığı haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Türkiye, 47.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Fenerbahçe'den kritik katkı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0,2 puan katkı sağladı.
Fenerbahçe, aldığı galibiyetle rövanş öncesinde tur için de önemli bir avantaj elde etti.
Beşiktaş da kazandı
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Beşiktaş da deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu galibiyetle Türkiye'nin ülke puanına 0,2 puan daha kazandırdı.
İki temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin toplam puanı 47.575'e yükseldi.
Türkiye ile rakipleri arasındaki fark
Türkiye, 9. sıradaki yerini korurken hemen arkasında Çekya bulunuyor.
Çekya'nın 44.025, Polonya'nın ise 43.525 puanı bulunuyor. Böylece Türkiye, hem Çekya hem de Polonya karşısındaki avantajını sürdürdü.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
- İngiltere - 98.519
- İtalya - 84.232
- İspanya - 78.618
- Almanya - 76.688
- Fransa - 65.082
- Portekiz - 61.250
- Belçika - 56.650
- Hollanda - 49.562
- Türkiye - 46.375
- Polonya - 43.525
- Çekya - 42.825
- Yunanistan - 41.312
- Danimarka - 36.181
- Norveç - 34.212
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