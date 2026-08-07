Icardi'den şok yanıt! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





Galatasaray ile 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve attığı gollerle Galatasaray tarihinin en golcü yabvancı futbolcusu olan yıldız oyuncu ile sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye 15 Temmuz'da bir veda mesajı yayınlamıştı.





Sözcü'de yer alan habere göre Arjantinli golcü, kulübün kendisi için düşündüğü veda organizasyonuna katılmayı kabul etmedi.



