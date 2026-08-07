Icardi'den şok yanıt! Kimse bunu beklemiyordu
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın aldığı karar herkesi şoka uğrattı.
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Galatasaray ile 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve attığı gollerle Galatasaray tarihinin en golcü yabvancı futbolcusu olan yıldız oyuncu ile sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.
Galatasaray Mauro Icardi'ye 15 Temmuz'da bir veda mesajı yayınlamıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre Arjantinli golcü, kulübün kendisi için düşündüğü veda organizasyonuna katılmayı kabul etmedi.
VEDA TÖRENİNE RED CEVAP
Sarı-kırmızılı yönetimin, Okan bBuruk'un onayı ile yarın oynanacak Villarreal maçında,taraftarların önünde özel bir veda gerçekleştirme düşüncesini Icardi'ye ilettiği ancak deneyimli futbolcunun bu teklife olumlu yanıt vermediği öne sürüldü. Bu nedenle planlanan organizasyonun gerçekleşmeyeceği ifade edildi.
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