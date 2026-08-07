Yüksel Yıldırım 'bomba' diyerek bir transferi daha duyurdu
Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Samsunspor, transferde hız kesmiyor. Karadeniz temsilcisinde başkan Yüksel Yıldırım, takımın son transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Transferde atağa kalkan Samsunspor, stopere bir takviye daha yaptı. Başkan Yüksel Yıldırım, İtalyan futbolcunun transferini sosyal medyadan duyurdu.
Dün Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Samsunspor, Empoli forması giyen İtalyan savunmacı Gabriele Guarino'yu da renklerine bağladı. Başkan Yüksel Yıldırım, transferin tamamlandığını bildirdi.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Yüksel Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. Gabriele Guarino transferimiz Samsunspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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