Altay Bayındır'ın yeni takımı resmen açıklandı
, CumaG: Güncelleme: 12:42, 07/08/2026, Cuma12:10, 07/08/2026
Yeni Şafak
Altay Baydındır, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni takımı resmen belli oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu.
Kulüp yaptığı açıklama ile Altay'ın, İspanyol ekibi Celta Vigo'ya bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
28 yaşındaki deneyimli eldiven, Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu.
Başlıklar :Altay BayındırFenerbahçeManchester United
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