Altay Bayındır'ın yeni takımı resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu.

Kulüp yaptığı açıklama ile Altay'ın, İspanyol ekibi Celta Vigo'ya bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

28 yaşındaki deneyimli eldiven, Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu.