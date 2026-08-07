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82 milyon euro bonservis ödenmişti! Beşiktaş orta sahaya dünya çapında bir dinamizm katmaya hazırlanıyor

82 milyon euro bonservis ödenmişti! Beşiktaş orta sahaya dünya çapında bir dinamizm katmaya hazırlanıyor

15:01, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 15:01, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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82 milyon euro bonservis ödenmişti! Beşiktaş orta sahaya dünya çapında bir dinamizm katmaya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Hradec Kralove zaferiyle moral bulan ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, orta saha hattı için gözünü Premier Lig’e dikti. Siyah-beyazlı yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen İngiliz milli futbolcu futbolcuyu gündemine aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi mağlup ederek tur için avantaj sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.


UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi mağlup ederek tur için avantaj sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

Kadrosuna şu ana kadar 6 takviye yapan siyah-beyazlı yönetim, orta saha bölgesine yapacağı transfer için adaylarını belirledi.


Kadrosuna şu ana kadar 6 takviye yapan siyah-beyazlı yönetim, orta saha bölgesine yapacağı transfer için adaylarını belirledi.

Beşiktaş'tan Gallagher hamlesi

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Tottenham forması giyen Conor Gallagher için harekete geçti.


Beşiktaş'tan Gallagher hamlesiSözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Tottenham forması giyen Conor Gallagher için harekete geçti.

Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun onay verdiği İngiliz orta saha oyuncusu için Tottenham'a kiralama teklifi yaptığı belirtildi.


Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun onay verdiği İngiliz orta saha oyuncusu için Tottenham'a kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın İngiliz kulübünden gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.


Beşiktaş'ın İngiliz kulübünden gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.

Piyasa değeri 32 milyon euro

26 yaşındaki Gallagher'ın güncel piyasa değerinin 32 milyon euro olduğu belirtiliyor.

İngiliz futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi ise 2031 yılına kadar devam ediyor.


Piyasa değeri 32 milyon euro26 yaşındaki Gallagher'ın güncel piyasa değerinin 32 milyon euro olduğu belirtiliyor.İngiliz futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi ise 2031 yılına kadar devam ediyor.


Bonservisine 82 milyon euro ödendi

Gallagher'ın kariyerinde dikkat çeken bir bonservis detayı bulunuyor.

Chelsea altyapısından yetişen İngiliz futbolcu, kariyerinde Charlton, Swansea City, West Bromwich Albion ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydi.



Bonservisine 82 milyon euro ödendiGallagher'ın kariyerinde dikkat çeken bir bonservis detayı bulunuyor.Chelsea altyapısından yetişen İngiliz futbolcu, kariyerinde Charlton, Swansea City, West Bromwich Albion ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydi.

Gallagher, 2024 yılında 40 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Premier Lig'e dönen futbolcu, Tottenham'a 42 milyon euro karşılığında imza attı.


Gallagher, 2024 yılında 40 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Premier Lig'e dönen futbolcu, Tottenham'a 42 milyon euro karşılığında imza attı.

Böylece Gallagher'ın kariyeri boyunca transferleri için toplam 82 milyon euro bonservis ödendi.

Böylece Gallagher'ın kariyeri boyunca transferleri için toplam 82 milyon euro bonservis ödendi.

Beşiktaş'ın Tottenham'a yaptığı kiralama teklifinin sonucu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş'ın Tottenham'a yaptığı kiralama teklifinin sonucu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Başlıklar :BeşiktaşConor GallagherTottenham
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