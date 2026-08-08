1. Lig’in açılış maçında korkutan anlar: Oyuna girdi 60 saniye sonra hastaneye kaldırıldı
Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun açılış haftası, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor - Manisa FK karşılaşmasıyla start aldı. Konuk ekip Manisa FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye, Boluspor forması giyen genç futbolcu Erdem Can Polat'ın yaşadığı talihsiz sakatlık damga vurdu.
Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun açılış maçında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manisa FK 2-1 kazanırken, karşılaşmada yaşanan sakatlık endişe yarattı.
Oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlandı
Boluspor'da Erdem Can Polat, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra sakatlık yaşadı.
59. dakikada topla buluşan Erdem Can Polat, Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sırasında dengesini kaybetti. Ayağı burkulan genç futbolcu acı içinde yerde kaldı.
Hastaneye kaldırıldı
Erdem Can Polat'a kısa sürede sağlık ekipleri müdahale etti. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından futbolcu ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından futbolcu ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Fibula kemiğinde kırık tespit edildi
Hastanede yapılan kontrollerin ardından Erdem Can Polat'ın fibula kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Boluspor'da genç futbolcunun yaşadığı sakatlık, sezonun ilk maçında büyük üzüntüye neden oldu.
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