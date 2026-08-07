Beşiktaş istedi Hull City aldı: 5 yıllık imzaladı
Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İngiliz temsilcisi, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, Tromso'dan 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna kattı.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Hull City, Tromso'dan Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 20 yaşındaki oyuncu, 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Altı yaşında Tromso'ye katılan genç oyuncu, 105 maçta forma giydi ve 19 gol attı.
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