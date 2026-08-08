Türk kulübünde imza şov! Tam 15 transfer birden açıkladı
09:37, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:44, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Kayserispor kadrosuna 15 takviye birden yaptı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, transfer yasağını kaldırmasının ardından 15 oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Gökhan Değirmenci, Mert Göckan, Jemal Tabidze, Denis Ravzan Radu, Cenk Şen, Benhur Keser, Taulant Seferi, Sinan Kurt, Mamadi Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Malik Hayvalı, Florent Hasani, Fethi Özer ve Daniel Moreno ile anlaşma sağlandı.
Kulüp, akşam saatlerinde transfer yasağının kaldırıldığını bildirmişti.
Başlıklar :TransferKayserisporTrendyol 1. Lig
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