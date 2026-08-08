Gelmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı! Dünyaca ünlü golcüden Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye açık çağrı!

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Romelu Lukaku, yaklaşık 1 ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku, Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimalinin belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezonun içerisindeyiz. Şu anda nereye gider bilmiyorum. Beşiktaş'a önerildiği gibi Fenerbahçe'ye de önerildi."



