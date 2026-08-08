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Gelmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı! Dünyaca ünlü golcüden Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye açık çağrı!

Gelmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı! Dünyaca ünlü golcüden Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye açık çağrı!

09:51, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:13, 08/08/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gelmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı! Dünyaca ünlü golcüden Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye açık çağrı!

Yaz transfer döneminde kadrolarını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Belçika'nın dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku'nun Türkiye'de forma giymek istediği ve menajerler tarafından Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı yıldızın Türkiye'de forma giymek istediği ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.


Yaz transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı yıldızın Türkiye'de forma giymek istediği ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Romelu Lukaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.


Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Romelu Lukaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bir dönem Süper Lig'in önemli kulüpleriyle de adı anılan Belçikalı golcünün Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.


Bir dönem Süper Lig'in önemli kulüpleriyle de adı anılan Belçikalı golcünün Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

"Süper Lig'e gelmek istiyor"

Lukaku'nun yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerildiği, ardından aynı teklifin Fenerbahçe'ye de yapıldığı belirtildi.


"Süper Lig'e gelmek istiyor"Lukaku'nun yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerildiği, ardından aynı teklifin Fenerbahçe'ye de yapıldığı belirtildi.

Transfer iddiasını gündeme getiren açıklamada, Belçikalı yıldızın Süper Lig'de forma giymek istediği ifade edildi.

Transfer iddiasını gündeme getiren açıklamada, Belçikalı yıldızın Süper Lig'de forma giymek istediği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Romelu Lukaku, yaklaşık 1 ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku, Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimalinin belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezonun içerisindeyiz. Şu anda nereye gider bilmiyorum. Beşiktaş'a önerildiği gibi Fenerbahçe'ye de önerildi."


Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Romelu Lukaku, yaklaşık 1 ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku, Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimalinin belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezonun içerisindeyiz. Şu anda nereye gider bilmiyorum. Beşiktaş'a önerildiği gibi Fenerbahçe'ye de önerildi."

Dünya Kupası'nda 4 gole katkı

33 yaşındaki Romelu Lukaku, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi.


Dünya Kupası'nda 4 gole katkı33 yaşındaki Romelu Lukaku, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi.

Tecrübeli golcü, turnuvada 3 gol ve 1 asist kaydederek 4 gole doğrudan katkı sağladı. Belçika, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.


Tecrübeli golcü, turnuvada 3 gol ve 1 asist kaydederek 4 gole doğrudan katkı sağladı. Belçika, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Lukaku'nun kariyerinde Süper Lig'e gelip gelmeyeceği ve kendisine öneri götüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu transfere nasıl yaklaşacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


Lukaku'nun kariyerinde Süper Lig'e gelip gelmeyeceği ve kendisine öneri götüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu transfere nasıl yaklaşacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Başlıklar :LukakuFenerbahçeBeşiktaş
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