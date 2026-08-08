Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması geldi: Fenerbahçe’ye gidecek mi?
A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Türkiye’ye transferi hakkında da konuştu.
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu.
“Dünya Kupası'nın ardından dinlenmem için bana birkaç gün daha fazla süre tanıdığı için Chivu'ya teşekkür ediyorum. Zihinsel olarak biraz tükenmiştim, toparlanma fırsatı buldum.”
“Daha çocukken babamla birlikte şutun gücü ve isabeti üzerine çalışırdım. Daha sonra Waldhof Mannheim altyapısındaki bir antrenör beni geliştirdi: Stefan Gross. Kendisi Brighton'da oynayan Pascal Gross'un babası.”
“Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı. Çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."
“Açıkçası ismimin neden sürekli Türkiye’de gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım. Kulüp başkanlarıyla konuşup onlardan gelen başka oyuncularla ilgili sorulara veya tavsiyelere cevap vermem normal. Ancak transfer işlerini menajerim yürütüyor. Herhangi bir şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz.”
“Futbolu bıraktıktan sonrası için henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajer ya da sportif direktör olurum. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görebiliyorum."
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