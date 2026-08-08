Dursun Özbek'in çok istediği ismi açıkladı! Teklif 30 milyona çıktı
Süper Lig’de ve Avrupa’da iddialı bir konuma gelmeyi hedefleyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in çok istediği isim ortaya çıkarken 30 milyon euroluk teklif yapılacak kaydedildi.
Transferde suskunluğunu bozmaya hazırlanan Galatasaray, 10 numara pozisyonunu doldurmak için artık son virajda. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in özellikle bir ismin üzerinde çok durduğu belirtildi.
NTV'ye konuşan Yağız Sabuncuoğlu, Dursun Özbek'in transferini en çok istediği ismin Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov olduğunu aktardı.
Birçok 10 numarayla görüşen ve teklifte bulunan sarı-kırmızılılar yaklaşık 20 gündür tüm mesaisini 21 yaşındaki Rus futbolcuya harcıyor.
Galatasaray'ın ilgisini yalanlayarak fiyat artırma arzusunda olan Lokomotiv Moskova'ya sarı-kırmızılılar, bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif Rus ekibi tarafından reddedildi.
Galatasaray'ın Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya bir teklif daha yapmaya hazırlandığı belirtilirken, bu kez rakamın 30 milyon euro civarı olacağı ifade edildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.