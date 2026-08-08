Osimhen’in Galatasaray'dan ayrılması Fenerbahçe’ye bağlı: O transfer gerçekleşirse…
Galatasaray formasıyla sergilediği muazzam performansla dünya futbolunun en gözde santrforları arasında yer almaya devam eden Victor Osimhen için İspanya’dan flaş bir transfer haberi servis edildi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Nijeryalı yıldızın Atletico Madrid'in radarına girdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre, menajerler Nijeryalı santrforu Atletico Madrid'e önerdi.
Osimhen maaşında indirime hazır
Haberde, Victor Osimhen'in transferin gerçekleşmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Nijeryalı golcüyü kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Ancak Atletico Madrid ile Galatasaray arasında Osimhen transferi için şu ana kadar resmi bir teklif veya görüşme gerçekleştiğine dair bilgi bulunmadığı aktarıldı.
Sörloth transferine bağlı
Fenerbahçe’nin Atletico Madrid’den Alexander Sørloth’u transfer etmesi halinde, İspanyol kulübü de Victor Osimhen’i kadrosuna katmayı planlıyor.
Diego Simeone’nin özellikle istediği Nijeryalı forvetin transferi, sarı-lacivertlilerin hamlesine bağlı hale geldi.
Osimhen Galatasaray'da kalacağını söylüyor
Victor Osimhen ise yaptığı açıklamalarda kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini sık sık dile getiriyor.
27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.
Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'da 75 gole katkı
Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 74 resmi karşılaşmaya çıktı.
Osimhen bu maçlarda 59 gol ve 16 asist kaydederek toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.
Atletico Madrid'in Osimhen için resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ve Galatasaray'ın yıldız golcünün geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.
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