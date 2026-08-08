Beşiktaş'ta uçak biletini iptal ettiren karar: Vincenzo Italiano gitmesine izin vermedi
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta iç transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte takımdan ayrılacaklar listesinde ilk sıralarda yer alan oyuncu teknik direktör Vincenzo Italiano’nun müdahalesiyle kadroda tutuldu.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan sürpriz bir hamle geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İtalyan teknik adam, siyah-beyazlılardan ayrılması beklenen Taylan Bulut'un takımda kalmasını istedi.
İtaliano'dan Taylan Bulut kararı
Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki futbolcunun sezon öncesinde Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyordu.
Geçtiğimiz dönemde Sergen Yalçın tarafından fazla forma şansı bulamayan Taylan Bulut'un yeniden Almanya'ya dönmesi gündeme gelmişti.
Genç futbolcu için Alman kulüpleriyle görüşmelerin de sürdüğü belirtilirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Gönderilmesine izin vermedi
Vincenzo Italiano'nun Taylan Bulut'un kiralanmasına veya bonservisiyle gönderilmesine onay vermediği öne sürüldü.
İtalyan teknik adamın genç oyuncuyu kadroda tutmak istediği ve yeni sezonda kendisinden faydalanmayı planladığı belirtildi.
Böylece Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Taylan Bulut'un geleceğiyle ilgili tüm planlar değişti.
Siyah-beyazlı yönetimin, Italiano'nun kararının ardından genç futbolcuyla ilgili transfer görüşmelerini durdurması bekleniyor.
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