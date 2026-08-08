Beşiktaş'ta uçak biletini iptal ettiren karar: Vincenzo Italiano gitmesine izin vermedi

Ozan Can Kökçü'den Beşiktaş'ın kaptanı kardeşi Orkun'a destek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni transferi Ozan Can Kökçü, Beşiktaş forması giyen kardeşi Orkun Kökçü'nün başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "İstatistik, oyun ve liderlik olarak baktığımızda zaten her şey apaçık ortada." dedi.