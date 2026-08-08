15 milyon euro indirim yaptılar! Beşiktaş'a transferde büyük piyango
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce 25 milyon euro istenen yıldız futbolcudan vazgeçmişti. Oyuncunun kulübü rakamı 10 milyon euro seviyesine çekti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın orta saha transferi için değerlendirdiği isimler arasında yer alan Hojbjerg için daha önce Marsilya ile temas kurulduğu belirtilmişti.
Fransız ekibinin ilk görüşmeler sırasında 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edilmişti. Marsilya'nın yüksek rakamı nedeniyle Beşiktaş'ın transfer seçeneğini geri plana aldığı aktarılmıştı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Marsilya'nın yaptığı son değerlendirmede Hojbjerg'in ayrılığına onay verdiği ve oyuncu için talep edilen bonservis bedelinin 10 milyon Euro seviyesine kadar çekildiği öne sürüldü.
Fransız ekibinin ilk talebiyle son rakam arasındaki yaklaşık 15 milyon Euro'luk fark, Beşiktaş açısından transferi yeniden değerlendirmeye değer bir noktaya taşıdı.
Söz konusu gelişmenin, Hojbjerg'in doğum gününde menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine iletildiği aktarıldı.
Marsilya'nın bonservis beklentisindeki ciddi düşüşün ardından siyah-beyazlı yönetimin Danimarkalı orta saha oyuncusunun transferini yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.
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